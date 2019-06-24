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24 червня 2019, понеділок, 20:21 11
Верховна Рада і партії 2019-06-24T21:30:01+03:00
Українські Новини
У Раді запропонували хімічно каструвати педофілів

У Раді запропонували хімічно каструвати педофілів

Педофілія. Фото: сепѕог.nеt
Педофілія. Фото: сепѕог.nеt

Депутат Верховної Ради від групи "Воля народу" Іван Фурсін пропонує парламенту ввести хімічну кастрацію педофілів як примусовий захід у протидії скоєнню злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

Про це сказано в законопроекті №10396, зареєстрованому в Раді 21 червня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, пропонується ввести примусову міру протидії скоєнню злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх у вигляді хімічної (фармакологічної) кастрації особи, яка скоїла злочин, передбачений ст. 152, 153 (згвалтування; сексуальне насильство) Кримінального кодексу з метою запобігання скоєнню нового такого злочину або суспільно небезпечного діяння цією ж особою.

Зазначається, що суть примусового заходу полягає в застосуванні до особи спеціально визначених законодавством медичних препаратів.

При цьому хімічна (фармакологічна) кастрація застосовується судом незалежно від призначеного покарання або застосованих примусових заходів медичного характеру щодо осіб, винних у скоєнні злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

Крім цього, хімічна (фармакологічна) кастрація застосовується до осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, і здійснюється за 6 місяців до закінчення терміну відбування покарання.

Також примусовий захід у вигляді хімічної (фармакологічної) кастрації осіб, до яких судом застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до спеціалізованих психіатричних закладів, здійснюється негайно, але не пізніше 3 днів після припинення застосування примусових заходів медичного характеру.

Документом також передбачено, що в разі винесення вироку за результатами кримінального провадження, в якому санкція передбачає застосування до обвинуваченого хімічної (фармакологічної) кастрації, суд окремо обґрунтовує доцільність застосування такого покарання.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття законопроекту сприятиме підвищенню стану захисту та дотримання прав дитини в Україні, посилить кримінальну відповідальність за злочини проти дітей, надасть суспільству механізм контролю і запобігання такого суспільно небезпечного явища як педофілія, знизить ризик рецидиву серед злочинців, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня поліцейські виявили тіло зниклої 11-річної дівчинки в Одеській області.

21 червня суд заарештував терміном на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Слідчі встановили, що затриманий, побачивши дівчинку на вулиці, затягнув її в будинок, де намагався зґвалтувати.

Тим часом петиція про реєстр педофілів набрала необхідну кількість голосів.

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