В конце недели могут начаться отключения газа в 13 областях, - СМИ

Украинскую газовую трубу могут перекрыть задолго до окончания договора о транзите с Россией. ГТС рискует остановиться уже в самое ближайшее время, как заявляет оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз". Если дочка "Нефтегаза" не выплатит долги в ближайшее время, - половина украинцев может остаться без газа, сообщает "Страна".\r\nВ конце прошлой недели компания сообщила, что не смогла закупить топливный газ на аукционах, потому что не было подано ни одного предложения от поставщиков.\r\n"12 аукционов на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн кубических метров газа и ожидаемой стоимостью 5,72 млрд гривен без НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не дал тендерных предложений. Вероятная причина - дефицит средств "Укртрансгаза" и как следствие - несвоевременные расчеты с контрагентами", - говорится в сообщении на официальном сайте "Укртрансгаза".\r\nДолг "дочки" "Нефтогаза" за газ для собственных производственно-технологических потребностей уже достиг рекордной суммы в 4,1 млрд гривен. Если проблему не удастся оперативно решить, без газа может остаться половина Украины, включая население, бюджетные организации и промышленные предприятия.\r\nИздание выражает мнение, что на самом деле проблемы "Укртрансгаза" с деньгами обозначают готовящееся банкротство ГТС, полную потерю транзита российского газа, на котором Украина зарабатыват 3 млрд долларов в год, и перспективы остаться без газа уже с 1 января 2020 года, что в разгар отопительного сезона будет более ощутимо, чем сейчас, когда за окном тридцатиградусная жара.\r\nСейчас запас газа в подземных хранилищах на технические цели "Укртрансгаза" составляет 152 млн кубов, тогда как на месяц нужно не менее 240 млн.\r\n"Несколько поставщиков готовы в июне-августе поставить "Укртрансгазу" 190 млн кубических метров газа по действующим контрактам, но только при условии оплаты долга за предыдущие периоды. При этом потребности в газе для обеспечения работы технологического оборудовании, собственных потребностей и балансирования системы в июне-августе составит около 720 млн кубометров", - говориться в сообщении компании.\r\nТо есть, несмотря на то, что газ в подземных хранилищах есть, "доставить" его потребителям не получится, так как необходимое оборудование и системы попросту остановятся.\r\n"Укртрансгаз" еще 14 июня сообщил о надвигающемся ЧП НКРЭКУ, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и СНБО. Пока отреагировала только Госслужба по чрезвычайным ситуациям, признав, что ситуация действительно угрожающая - ее квалифицировали как ЧС техногенного характера (код 10800 - ЧС вследствие аварии на системах жизнеобеспечения).\r\nСогласно протоколу ГосЧС (который во многом базируется на отчете "Укртрансгаза"), уже с конца июня стоит ожидать следующих последствий. Во-первых, уменьшиться прием газа от украинских добытчиков - с 56 млн до 39 млн кубов в сутки. Во-вторых, сократиться закачка импортного газа в трубу - с 55 млрд до 25 млн кубов. В-третьих, закачка газа в подземные хранилища уменьшится с 75 млн до 34 млн кубов.\r\nВ итоге, потребителей, подключенных к магистральным газопроводам Союз, УПУ, Прогресс, ЕККР, АТИ, КАЧБ, попросту отрежут от газа. Эти газопроводы приходят по территориям Харьковской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. То есть, покрывают больше половины страны. Как прогнозируют в ГосЧС, отключение газа грозит населению, бюджетным учреждениям, предприятиям теплокоммунэнерго, а также металлургическим и химическим предприятиям.\r\n"Больше всего пострадает именно промышленность, которая летом является основным потребителем газа", - говорит экономист Алексей Кущ.\r\nКроме того, сократится транзит газа в Европу и Молдову с 290 млн до 115 млн кубов в сутки, то есть, Украина сорвет свои газовые обязательства перед ЕС, что чревато масштабным газовым скандалом.\r\nКак сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" отказался помогать "Укртрансгазу" гасить долги и признал ситуацию критической. Пресс-служба "Укртрансгаза" заявила, что дефицит средств "Укртрансгаза" может привести к дефолту компании.\r\nТем временем "Нефтегаз" не предоставляет Минэнерго информацию о ситуации в "Укртрансгазе" и других своих компаниях.