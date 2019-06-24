В конце недели могут начаться отключения газа в 13 областях, - СМИ

Украинскую газовую трубу могут перекрыть задолго до окончания договора о транзите с Россией. ГТС рискует остановиться уже в самое ближайшее время, как заявляет оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз". Если дочка "Нефтегаза" не выплатит долги в ближайшее время, - половина украинцев может остаться без газа, сообщает "Страна".

В конце прошлой недели компания сообщила, что не смогла закупить топливный газ на аукционах, потому что не было подано ни одного предложения от поставщиков.

"12 аукционов на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн кубических метров газа и ожидаемой стоимостью 5,72 млрд гривен без НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не дал тендерных предложений. Вероятная причина - дефицит средств "Укртрансгаза" и как следствие - несвоевременные расчеты с контрагентами", - говорится в сообщении на официальном сайте "Укртрансгаза".

Долг "дочки" "Нефтогаза" за газ для собственных производственно-технологических потребностей уже достиг рекордной суммы в 4,1 млрд гривен. Если проблему не удастся оперативно решить, без газа может остаться половина Украины, включая население, бюджетные организации и промышленные предприятия.

Издание выражает мнение, что на самом деле проблемы "Укртрансгаза" с деньгами обозначают готовящееся банкротство ГТС, полную потерю транзита российского газа, на котором Украина зарабатыват 3 млрд долларов в год, и перспективы остаться без газа уже с 1 января 2020 года, что в разгар отопительного сезона будет более ощутимо, чем сейчас, когда за окном тридцатиградусная жара.

Сейчас запас газа в подземных хранилищах на технические цели "Укртрансгаза" составляет 152 млн кубов, тогда как на месяц нужно не менее 240 млн.

"Несколько поставщиков готовы в июне-августе поставить "Укртрансгазу" 190 млн кубических метров газа по действующим контрактам, но только при условии оплаты долга за предыдущие периоды. При этом потребности в газе для обеспечения работы технологического оборудовании, собственных потребностей и балансирования системы в июне-августе составит около 720 млн кубометров", - говориться в сообщении компании.

То есть, несмотря на то, что газ в подземных хранилищах есть, "доставить" его потребителям не получится, так как необходимое оборудование и системы попросту остановятся.

"Укртрансгаз" еще 14 июня сообщил о надвигающемся ЧП НКРЭКУ, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и СНБО. Пока отреагировала только Госслужба по чрезвычайным ситуациям, признав, что ситуация действительно угрожающая - ее квалифицировали как ЧС техногенного характера (код 10800 - ЧС вследствие аварии на системах жизнеобеспечения).

Согласно протоколу ГосЧС (который во многом базируется на отчете "Укртрансгаза"), уже с конца июня стоит ожидать следующих последствий. Во-первых, уменьшиться прием газа от украинских добытчиков - с 56 млн до 39 млн кубов в сутки. Во-вторых, сократиться закачка импортного газа в трубу - с 55 млрд до 25 млн кубов. В-третьих, закачка газа в подземные хранилища уменьшится с 75 млн до 34 млн кубов.

В итоге, потребителей, подключенных к магистральным газопроводам Союз, УПУ, Прогресс, ЕККР, АТИ, КАЧБ, попросту отрежут от газа. Эти газопроводы приходят по территориям Харьковской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. То есть, покрывают больше половины страны. Как прогнозируют в ГосЧС, отключение газа грозит населению, бюджетным учреждениям, предприятиям теплокоммунэнерго, а также металлургическим и химическим предприятиям.

"Больше всего пострадает именно промышленность, которая летом является основным потребителем газа", - говорит экономист Алексей Кущ.

Кроме того, сократится транзит газа в Европу и Молдову с 290 млн до 115 млн кубов в сутки, то есть, Украина сорвет свои газовые обязательства перед ЕС, что чревато масштабным газовым скандалом.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" отказался помогать "Укртрансгазу" гасить долги и признал ситуацию критической. Пресс-служба "Укртрансгаза" заявила, что дефицит средств "Укртрансгаза" может привести к дефолту компании.

Тем временем "Нефтегаз" не предоставляет Минэнерго информацию о ситуации в "Укртрансгазе" и других своих компаниях.