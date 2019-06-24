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24 июня 2019, понедельник, 16:46 117
Президент 2019-06-24T16:46:23+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил Шмитько с должности начальника управления СБУ в Крыму

Зеленский уволил Шмитько с должности начальника управления СБУ в Крыму

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Крыму.

Об этом говорится в указе Президента №424 от 24 июня, передают Українськi Новини.

"Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - написано в нем.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 2018 года бывший Президент Петр Порошенко назначил Шмитько начальником управления Службы безопасности Украины в Крыму.

Также сегодня Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены.

А еще Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций.

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