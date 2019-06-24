Зеленский уволил Шмитько с должности начальника управления СБУ в Крыму

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Крыму.\r\nОб этом говорится в указе Президента №424 от 24 июня, передают Українськi Новини.\r\n"Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - написано в нем.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в июне 2018 года бывший Президент Петр Порошенко назначил Шмитько начальником управления Службы безопасности Украины в Крыму.\r\nТакже сегодня Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены.\r\nА еще Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций.