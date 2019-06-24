Епифанию передадут в подчинение все приходы и монастыри УПЦ в Киеве

Синод Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ) постановил немедленно передать в подчинение митрополиту Киевскому, предстоятелю ПЦУ Епифанию все приходы и монастыри Украинской православной церкви (Киевского патриархата) в Киеве.

Об этом говорится в пресс-релизе ПЦУ, передают Українськi Новини.

Указано, что в понедельник, 24 июня, состоялось заседание Священного синода ПЦУ.

В заседании приняли участие все члены синода кроме патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергия (по уважительной причине).

В итоге обсуждения синод принял решение в связи с невыполнением патриархом Филаретом в отведенный срок действий по перерегистрации документов Киевской епархии подчинить митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ КП.

Как сообщали Українськi Новини, предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отрицает межличностный конфликт с почетным патриархом ПЦУ Филаретом и констатирует его конфликт со всей поместной церковью.

Также Священный синод ПЦУ начал роботу с участием Епифания и Филарета в Киеве. Кроме того, синод ПЦУ не смог убедить Филарета в ликвидации УПЦ КП.

Тем временем ПЦУ отстранила двух священников из-за поддержки Филарета.