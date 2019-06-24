Епіфанію передадуть у підпорядкування всі приходи і монастирі УПЦ у Києві

Синод Православної церкви України (в канонічній єдності зі Вселенським патрірхатом, ПЦУ) ухвалив негайно передати в підпорядкування митрополиту Київському, предстоятелю ПЦУ Епіфанію всі парафії та монастирі Української православної церкви (Київського патріархату) в Києві.

Про це сказано у прес-релізі ПЦУ, передають Українські Новини.

Зазначено, що в понеділок, 24 червня, відбулося засідання Священного синоду ПЦУ.

У засіданні взяли участь всі члени синоду крім патріарха Філарета (без поважної причини) та архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія (з поважної причини).

У результаті обговорення синод прийняв рішення у зв'язку з невиконанням патріархом Філаретом у відведений строк дій із перереєстрації документів Київської єпархії підпорядкувати митрополиту Київському і всієї України Епіфанію всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року перебували у складі УПЦ КП.

Як повідомляли Українські Новини, предстоятель Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній заперечує міжособистісний конфлікт з почесним патріархом ПЦУ Філаретом і констатує його конфлікт з усією помісною церквою.

Також Священний синод ПЦУ почав роботу за участю Епіфанія і Філарета в Києві. Крім того, синод ПЦУ не зміг переконати Філарета у ліквідації УПЦ КП.

Тим часом ПЦУ відсторонила двох священиків через підтримку Філарета.