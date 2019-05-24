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24 мая 2019, пятница, 16:14 278
Политика 2019-05-24T23:30:05+03:00
Українські Новини
Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в ликвидации УПЦ КП

Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в ликвидации УПЦ КП

Синод. Фото: pomisna.info
Синод. Фото: pomisna.info

Священный синод Православной церкви Украины не смог убедить почетного патриарха ПЦУ Филарета в том, что Киевского патриархата Украинской православной церкви не существует.

Об этом на брифинге сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передают Українськi Новини.

"Святейший патриарх Филарет показал: то, что он обнародовал, он показал и на заседании Священного синода, то есть существует Киевский патриархат, хотя все мы пытались доказать, убедить, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата", - сказал Епифаний.

По его словам, Филарет, к сожалению, остается утвержден в своем мнении, что КП существует.

Митрополит также назвал ложью информацию, что на первом синоде ПЦУ хотели отправить Филарета на покой.

"Это неправда. Я сам отстаивал позицию святого, чтобы ему оставить те приходы, которые у него были до собора. И так и было решено", - отметил Епифаний.

Он объяснил, что частично из-за этого возникли определенные финансовые сложности в ПЦУ, поскольку наиболее прибыльные приходы остались в управлении Филарета.

Члены Синода приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться уставом, который приняли 15 декабря 2018 года.

При этом это решение также не поддержал Филарет.

Как сообщали Українськi Новини, синод ПЦУ запретил своим архиереям и клирикам баллотироваться в Раду.

5 февраля в Софии Киевской утвердили первый состав Синода ПЦУ.

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