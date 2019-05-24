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24 мая 2019, пятница, 11:10 1068
Политика 2019-05-24T22:45:08+03:00
Українські Новини
Священный синод ПЦУ начал роботу с участием Епифания и Филарета в Киеве

Священный синод ПЦУ начал роботу с участием Епифания и Филарета в Киеве

Священный синод Православной церкви Украины начал роботу с участием предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, а также почетного патриарха ПЦУ Филарета в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской митрополии ПЦУ, передают Українськi Новини.

Синод проходит на территории Национального заповедника "София Киевская" под председательством Епифания.

В синоде принимают участие постоянные члены: Филарет, митрополит Львовский Макарий и митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также временные: митрополит Львовский и Сокальский Димитрий, митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий, архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор, архиепископ Ровенский и Острожский Иларион, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архиепископ Харьковский и Хотинский Герман, архиепископ Вышгородский Агапит и епископ Днепровский и Криворожский Симеон.

Как сообщали Українські Новини, 5 февраля в Софии Киевской утвердили первый состав Синода ПЦУ.

До этого в Софии Киевской состоялась церемония интронизации Епифания.

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