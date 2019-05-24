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24 мая 2019, пятница, 16:50 91
Общество 2019-05-24T16:54:26+03:00
Українські Новини
Епифаний отрицает конфликт с Филаретом и заявляет о его конфликте со всей ПЦУ

Епифаний отрицает конфликт с Филаретом и заявляет о его конфликте со всей ПЦУ

Епифаний. Скриншот: трансляция
Епифаний. Скриншот: трансляция "Радио Свободы"

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отрицает межличностный конфликт с почетным патриархом ПЦУ Филаретом, который ранее обвинил его в том, что им управляют другие силы, и констатирует его конфликт со всей поместной церковью.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Нет конфликта между личностями. Есть конфликт между одним из иерархов, у которого есть свое мнение, со всей церковью, у которой есть противоположное мнение по развитию церкви", - сказал Епифаний.

Он отметил, что Священный синод на заседании в пятницу в своем большинстве выразил ему полную поддержку как предстоятелю ПЦУ.

Как сообщали Українськi Новини, Филарет высказал претензии к Епифанию. Епифаний рассказал об ультиматумах и унижениях со стороны Филарета.

Филарет призвал Епифания "выполнить договоренности Порошенко с архиереями".

Также Епифаний предсказал потерю томоса в случае восстановления Киевского патриархата.

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