Епифаний отрицает конфликт с Филаретом и заявляет о его конфликте со всей ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отрицает межличностный конфликт с почетным патриархом ПЦУ Филаретом, который ранее обвинил его в том, что им управляют другие силы

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Нет конфликта между личностями. Есть конфликт между одним из иерархов, у которого есть свое мнение, со всей церковью, у которой есть противоположное мнение по развитию церкви", - сказал Епифаний.

Он отметил, что Священный синод на заседании в пятницу в своем большинстве выразил ему полную поддержку как предстоятелю ПЦУ.

Как сообщали Українськi Новини, Филарет высказал претензии к Епифанию. Епифаний рассказал об ультиматумах и унижениях со стороны Филарета.

Филарет призвал Епифания "выполнить договоренности Порошенко с архиереями".

Также Епифаний предсказал потерю томоса в случае восстановления Киевского патриархата.