Для кого могут быть опасны свежевыжатые фреши

Безусловно, свежевыжатые фреши намного полезнее, чем соки в магазинах. Готовить фреши можно из чего угодно: с апельсина, грейпфрута, яблок, а также не менее полезных шелковицы, вишен и черешен.Полезные свойства фрешей\r\nОчень ценная клетчатка и пектиновые вещества, которые содержатся в свежевыдавленых соках. Они улучшают работу пищеварительной системы, кишечника, способствуют выведению из организма холестерина. Все это в конечном итоге улучшает иммунитет и придает организму сил бороться с сезонными простудами.\r\nОднако стоит помнить, что соки-фреши имеют целый ряд противопоказаний, сообщает health.kiev.ua.\r\nСоки из цитрусовых, кислых яблок, смородины, клюквы противопоказаны при язве, гастрите и панкреатите. Такой сок может повысить уровень кислотность в желудке и вызвать сильные боли или изжогу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНужно быть осторожнее с виноградовым соком, так как в нем много глюкозы. Он особо опасен для людей с сахарным диабетом.\r\nПри болезнях печени употребляют морковный, тыквенный, яблочный сок, для похудения пьют дынный и тыквенный. При болезнях желудка - картофельный сок, а при гипертонии - разведенный свекольный сок.\r\nНаиболее безопасным соком считается яблочный. В нем много витаминов В6, В2, В1, А, С, а также биотина, фолиевой кислоты, магния, фосфора, натрия, калия и железа.\r\nПравила употребления фрешей\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПить фреш нужно перед завтраком или между приемами пищи. Не желательно откладывать сок на десерт, ведь ближе к обеду натуральный сок усиливает брожение и может вызвать вздутие живота.\r\nКонцентрацию фреша можно снизить с помощью минеральной воды. Важно помнить, что такой сок долго не хранится, поэтому выпить его нужно сразу после приготовления.\r\nСтоматологи советуют чистить зубы сразу после фреша, ведь кислоты могут негативно сказаться на зубной эмале.\r\nРанее экономисты спрогнозировали цены на летнее ягоды.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем украинская черника и голубика появились на торговых просторах: сколько стоят ягоды.\r\nВ некоторых областях Украины ожидается спад цен на клубнику.