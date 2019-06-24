Князев уволил руководство Нацполиции Виннитчины из-за убийства полицейскими активиста

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса и его зама Сергея Сокиряна из-за убийства полицейскими активиста "Гражданской позиции" Александра Комарницкого, умершего в больнице 23 июня после избиения 11 июня.

Об этом Князев сказал на брифинге в Виннице, передают Українськi Новини.

Он отметил, что удовлетворил рапорт Педоса и вместо него назначен и.о. начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области Руслан Мороз.

Кроме того, уволен с должности и из органов полиции замначальника областной полиции Сокирян.

Вместо него назначен Игорь Мандрикович - начальник областного подразделения внутренней безопасности полиции.

Кроме того, привлечены к дисциплинарной ответственности еще 4 начальников районного отдела полиции.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура сообщила 2 патрульным полицейским о подозрении в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Кроме того, в Полтавской области в магазинеполицейские избили мужчину.

Ранее неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников штаба Гриценко.

Также журналист Вадим Комаров ушел из жизни после жестокого избиения в центре Черкасс.