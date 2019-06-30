Лучшие сериалы июня по версии BBC Сulture

BBC Сulture составили список лучших сериалов июня, которые имеют хороший рейтинг, но пока не смогли обогнать первый в рейтинге IMDb "Чернобыль".



"Большая маленькая ложь"

Драма о жизни 5 женщин в калифорнийском городке со звездным авторским составом имела идеальную концовку. Но фантастический успех телешоу, незабываемый саундтрек и тайна героини Николь Кидман сделали второй сезон сериала неизбежным.

После ужасных событий на благотворительной школьной вечеринке Мадлен (Риз Уизерспун), Селеста (Николь Кидман), Джейн (Шейлен Вудли), Рената (Лора Дерн) и Бонне (Зои Кравиц) возвращаются к нормальной жизни, или по крайней мере его подобию.

Пока в Монтерее не является мать погибшего мужа Селесты (Мерил Стрип) и не начнет расследовать убийство сына.





"Большая маленькая ложь". Фото: HBO/SKY ATLANTIC

"Рассказ служанки"

Сюжет третьего сезона антиутопии о недалеком будущем, в котором женщины попадают в рабство для рождения детей, вышел за рамки романа Маргарет Этвуд, легший в его основу.

В предыдущих сериях поклонники сериала достаточно настрадались вместе с главной героиней Джун (Элизабет Мосс). Однако с участием все большего числа женщин в протестах диктаторский режим Гилеада начал давать трещину.

Отправив свою новорожденную дочь Николь в Канаду вместе со своей сообщницей Эмили, Фредова с головой погружается в борьбу против новых властей страны.





"Рассказ служанки". Фото: HULU

"Темнота"

Главный герой сериала Йонас (Луис Хофманн) вместе со своими друзьями и семьей попадает в удивительное путешествие, где пространство и время перепутаны между 2019, 1986, 1953 и в конце концов 2052 годами.

В начале второго сезона (или "второго цикла" трилогии) Йогас оказывается в ловушке в постапокалиптическом будущем, отчаянно пытаясь вернуться назад до 2020 года.

Похоже, все эти перемещения во времени контролирует странная фигура по имени Ной, обладает удивительной властью переписывать прошлое.





"Темнота". Фото: NETFLIX

"Самый громкий голос"

Рассел Кроу и Сиенна Миллер играют основателя Fox News Роджера Айлза и его жену Элизабет.

Генеральный директор Fox News руководил каналом на протяжении двух десятилетий и превратил его в мощнейший голос среди СМИ Америки.

Сериал рассказывает о последних 10 лет Айлза, с чего началась его карьера медиамагната, а также об обвинениях, которые положили конец его карьере.





"Самый громкий голос". Фото: SHOWTIME

"Черное зеркало"

Научно-фантастическая антология вернулась с трехсерийным пятым сезоном.

В ролях снялись Эндрю Скотт, Майли Сайрус, Энтони Мэки и Яхья Абдул-Матенен II.

Как недавно отметил в интервью BBC создатель "Черного Зеркала" Чарли Брукер, нам надо бояться не технологий, а нас самих: "Мы не считаем технологии злодеем, но показываем, что они - мощное орудие, которым люди слишком злоупотребляют".





"Черное зеркало". Фото: NETFLIX

"Слишком стар, чтобы умереть молодым"

Хоррор-сериал датского режиссера Николаса Виндинга Рефна.

Это история об офицере полиции, который после убийства напарника оказывается втянутым в криминальный мир Лос-Анджелеса.

Вместе с бывшим агентом ФБР, который превратился в героя-мстителя (Джон Хоукс) Мартин убивает наиболее порочных преступников города.

В фильме присутствуют гротескные сцены насилия.





"Слишком стар, чтобы умереть молодым". Фото: AMAZONE PRIME VIDEO

"Легион"

Основанный на супергеройских комиксах Marvel, сериал "Легион" повествует о человеке по имени Дэвид Геллер. Однажды Дэвид узнает, что голоса и видения, которые он считал результатом своей шизофрении, на самом деле является реальностью. А он сам - мутант с невероятной суперсилой.



"Легион". Фото: FX

"Страна Рождества"

Американский сериал ужасов, снятый по мотивам одноименного романа Джо Хилла (сына Стивена Кинга).

Демон, чтобы сохранить свою юную внешность пожирает души детей, а их тела заключает в жуткой ледяной Стране Рождества.





"Страна Рождества". Фото: AMC

"Адвокат"

Фрэнк, до сих пор переживает трагическую гибель своих родителей 20 лет назад, узнает, что взрыв автомобиля не был случайностью.

Убийцей оказывается датский гангстер Томас Вальдман, который сейчас является одним из самых влиятельных клиентов юридической фирмы Фрэнка.

Чтобы отомстить за смерть родителей, Фрэнк решает проникнуть в организацию Вальдман и становится его личным адвокатом. Но сможет ли он выйти из опасной игры теперь, когда его близким угрожает серьезная опасность?





"Адвокат". Фото: CHANNEL 4/WALTER PRESENTS

Ранее сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.

Тем временем премьера сериала "Чернобыль" состоялась в Украине.

Netflix и WWS выпустили сериал, в котором показали Украину.