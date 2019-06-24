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24 червня 2019, понеділок, 10:48 12
Фінанси 2019-06-24T10:52:33+03:00
Українські Новини
Рубль на початку робочого тижня обвалився

Рубль на початку робочого тижня обвалився

У понеділок, 24 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 21 червня впав на 5 копійок і становить 3,62 грн за 10 рублів.

Курс продажу виріс на 4 копійки і становить 4,25 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 24 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,62 4,25
Максимальний 4,05 5,00
Мінімальний 2,50 4,09

Як повідомляли Українські Новини, долар перед вихідними "просів" в ціні, а євро продовжує рости.

На початку робочого тижня курс долара впав.

Крім того, зростання ВВП в I кварталі відповідав оцінці НБУ.

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