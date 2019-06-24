Рубль на початку робочого тижня обвалився

У понеділок, 24 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 21 червня впав на 5 копійок і становить 3,62 грн за 10 рублів.\r\nКурс продажу виріс на 4 копійки і становить 4,25 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 24 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,62\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар перед вихідними "просів" в ціні, а євро продовжує рости.\r\nНа початку робочого тижня курс долара впав.\r\nКрім того, зростання ВВП в I кварталі відповідав оцінці НБУ.