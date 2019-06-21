Доллар перед выходными "просел" в цене, а евро продолжает расти

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 июня на 4,94 коп. до 26,4728 UAH\/USD, курс покупки - на 4,41 коп. до 26,1711 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 3,79 коп. до 29,4044 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 2,03 коп. до 29,8975 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,1711\r\n26,4728\r\n29,4044\r\n29,8975\r\n3,65\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,3000\r\n27,0000\r\n29,7400\r\n30,1000\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,3700\r\n29,0000\r\n29,7400\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, перед выходными НБУ понизил курс гривны.\r\nТем временем рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.