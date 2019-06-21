подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 июня 2019, пятница, 10:43 70
Экономика 2019-06-21T10:43:35+03:00
Українські Новини
Доллар перед выходными "просел" в цене, а евро продолжает расти

Доллар перед выходными "просел" в цене, а евро продолжает расти

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 июня на 4,94 коп. до 26,4728 UAH/USD, курс покупки - на 4,41 коп. до 26,1711 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 3,79 коп. до 29,4044 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,03 коп. до 29,8975 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,1711 26,4728 29,4044 29,8975 3,65 4,23
Максимальный 26,3000 27,0000 29,7400 30,1000 4,05 5,00
Минимальный 26,0000 26,3700 29,0000 29,7400 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, перед выходными НБУ понизил курс гривны.

Тем временем рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
В Грузии на депутата Украины Еленского напали российские депутаты 13:29
АМКУ оштрафовал туроператора Join Up на 1,5 млн гривен 13:23
Количество отравившихся после купания в озере в Луганской области увеличилось до 40 13:00
За тайны, режимные ограничения и спецзвание Князеву в мае заплатили 160 тыс. гривен 12:54
Рубль в конце рабочей недели снова подскочил 12:38
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok