Рубль в конце рабочей недели снова подскочил

В пятницу, 21 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 20 июня повысился на 5 копеек и составил 3,67 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи понизился на 2 копейки и составил 4,21 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 21 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,67\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар перед выходными "просел" в цене, а евро продолжает расти.\r\nТакже перед выходными НБУ понизил курс гривны.\r\nКроме того, рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.