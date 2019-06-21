Рубль в конце рабочей недели снова подскочил

В пятницу, 21 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 20 июня повысился на 5 копеек и составил 3,67 гривен за 10 рублей.

Курс продажи понизился на 2 копейки и составил 4,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 21 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,67 4,21 Максимальный 4,05 5,00 Минимальный 2,50 4,09

Как сообщали Українські Новини, доллар перед выходными "просел" в цене, а евро продолжает расти.

Также перед выходными НБУ понизил курс гривны.

Кроме того, рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.