На початку робочого тижня курс долара впав

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 21 червня на 10,5 коп. до 26,3642 UAH\/USD, курс купівлі - на 14,64 коп. до 26,0161 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 3,73 коп. до 29,3629 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 1,64% до 29,8932 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,0161\r\n26,3642\r\n29,3629\r\n29,8932\r\n3,62\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,1100\r\n26,7000\r\n29,5700\r\n30,2000\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,5000\r\n26,2500\r\n29,0000\r\n29,6900\r\n2,50\r\n4,08\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, пперед вихідними НБУ знизив курс гривні.\r\nпопередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 червня, на 5,41% до 26,3343 UAH\/USD.\r\nТим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.