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24 червня 2019, понеділок, 10:00 9
Фінанси 2019-06-24T11:15:02+03:00
Українські Новини
На початку робочого тижня курс долара впав

На початку робочого тижня курс долара впав

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 21 червня на 10,5 коп. до 26,3642 UAH/USD, курс купівлі - на 14,64 коп. до 26,0161 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,73 коп. до 29,3629 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,64% до 29,8932 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,0161 26,3642 29,3629 29,8932 3,62 4,25
Максимальний 26,1100 26,7000 29,5700 30,2000 4,05 5,00
Мінімальний 25,5000 26,2500 29,0000 29,6900 2,50 4,08

Як повідомляли Українські Новини, пперед вихідними НБУ знизив курс гривні.

попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 червня, на 5,41% до 26,3343 UAH/USD.

Тим часом у Національному банку України заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

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