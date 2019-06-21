Перед выходными НБУ понизил курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-23 июня, на 4,16 коп. до 26,3759 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июня, на 5,41 коп. до 26,3343 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3345,0960 100 долларов США 2637,5876 100 швейцарских франков 2676,6472 1000 иен 245,0349 10 российских рублей 4,1610 100 евро 2982,3203

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 20 июня, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 июня на 0,2 коп. до 26,5134 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,58 коп. до 26,2141 UAH/USD.

Тем временем инфляция в мае превысила прогноз Национального банка. В мае 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,6% (8,8% - в апреле).

Тем временем в Нацианальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.