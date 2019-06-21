Перед выходными НБУ понизил курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-23 июня, на 4,16 коп. до 26,3759 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июня, на 5,41 коп. до 26,3343 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3345,0960\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2637,5876\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2676,6472\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n245,0349\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1610\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2982,3203\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг, 20 июня, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 июня на 0,2 коп. до 26,5134 UAH\/USD, курс покупки повысился на 1,58 коп. до 26,2141 UAH\/USD.\r\nТем временем инфляция в мае превысила прогноз Национального банка. В мае 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,6% (8,8% - в апреле).\r\nТем временем в Нацианальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.