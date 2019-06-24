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24 червня 2019, понеділок, 08:42 21
Політика 2019-06-24T08:45:28+03:00
Українські Новини
У РФ назвали умову для продовження транзиту газу через Україну

У РФ назвали умову для продовження транзиту газу через Україну

Газпром Фото: Politikus.ru
Газпром Фото: Politikus.ru

Після пропозиції "Нафтогазом" запасного варіанту продовження транзиту газу, у Росії назвали умову для продовження транзиту газу через Україну.

Про це повідомляє ТАСС.

За словами першого заступника голови уряду РФ Сергія Приходька, для продовження транзиту газу через Україну необхідне врегулювання судових позовів.

"Що стосується транзиту російського газу через територію України, то ми готові його зберегти на економічно рентабельних умовах, але в разі справедливого врегулювання всіх судових спорів між "Газпромом" і "Нафтогазом", - сказав Приходько.

Він також нагадав, що концепція "Північного потоку - 2" не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами.

Як повідомляли Українські Новини, Росія вирішила продовжити переговори щодо транзиту газу у вересні.

Також прем'єр-міністр Російської Федерації Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.

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