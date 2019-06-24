У РФ назвали умову для продовження транзиту газу через Україну

Після пропозиції "Нафтогазом" запасного варіанту продовження транзиту газу, у Росії назвали умову для продовження транзиту газу через Україну.\r\nПро це повідомляє ТАСС.\r\nЗа словами першого заступника голови уряду РФ Сергія Приходька, для продовження транзиту газу через Україну необхідне врегулювання судових позовів.\r\n"Що стосується транзиту російського газу через територію України, то ми готові його зберегти на економічно рентабельних умовах, але в разі справедливого врегулювання всіх судових спорів між "Газпромом" і "Нафтогазом", - сказав Приходько.\r\nВін також нагадав, що концепція "Північного потоку - 2" не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Росія вирішила продовжити переговори щодо транзиту газу у вересні.\r\nТакож прем'єр-міністр Російської Федерації Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.\r\nПісля зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.