Операция не помогла: Военный ВСУ Карлаш умер от осколочного ранения в госпитале Харькова

В то время, как под чередой обстрелов на Донбассе двое военных получили ранения, 23 июня около 10 утра в госпитале Харькова скончался военный Алексей Карлаш "Карлсон", получивший ранее осколочное ранение в голову на Донбассе.

Об этом сообщил бывший военный Алексей Бешуля на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Начинали службу вместе в 2014 году. А сегодня утром он умер в Харьковском госпитале. Осколочное ранение в голову", - сообщил бывший военный.

Бешуля уточнил, что Карлашу провели операцию, однако около 10 утра он ушел из жизни.

Алексей Карлаш был родом из Богуслава (Киевская область), проживал в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня в День скорби, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 8 - получили ранения.

Ранее на Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами". Также на Донбассе 19 июня погиб боец ВСУ, еще один ранен.