В то время, как под чередой обстрелов на Донбассе двое военных получили ранения, 23 июня около 10 утра в госпитале Харькова скончался военный Алексей Карлаш "Карлсон", получивший ранее осколочное ранение в голову на Донбассе.\r\nОб этом сообщил бывший военный Алексей Бешуля на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Начинали службу вместе в 2014 году. А сегодня утром он умер в Харьковском госпитале. Осколочное ранение в голову", - сообщил бывший военный.\r\nБешуля уточнил, что Карлашу провели операцию, однако около 10 утра он ушел из жизни.\r\nАлексей Карлаш был родом из Богуслава (Киевская область), проживал в Киеве.\r\nКак сообщали Українські Новини, боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня в День скорби, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 8 - получили ранения.\r\nРанее на Донбассе боевики ранили троих украинских военных и поплатились пятью "бойцами". Также на Донбассе 19 июня погиб боец ВСУ, еще один ранен.