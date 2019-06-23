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23 июня 2019, воскресенье, 19:30 650
Общество 2019-06-23T19:42:52+03:00
Українські Новини
Епифаний рассказал об отношении ПЦУ к однополым бракам

Епифаний рассказал об отношении ПЦУ к однополым бракам

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что Православная церковь Украины не будет "воплощать в жизнь" в частности однополые браки.

Об этом он сказал в интервью журналу НВ.

"Православное христианство — часть европейской цивилизации, мы всегда были европейцами. Мы можем привнести в западную цивилизацию духовно доброе, но точно не будем воплощать в жизнь вещи, которые противоречат библейскому учению, например, однополые браки, а мы видим, насколько это там популярно", — заявил глава ПЦУ.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве прошло шествие в поддержку ЛГБТ. Когда колонна проходила по ул. Терешенковской, возле парка Шевченко прогремел взрыв, при этом марш не останавливался, пострадавших не было замечено.

Организация "КиевПрайд" заявила, что 23 июня в шествии в Киеве приняли участие 8 тыс. человек.

В то же время по данным правоохранителей, на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные в презервативы.

Президент Владимир Зеленский на КиевПрайд не пришел, но призвал сотрудников Национальной полиции обеспечить его мирное проведение.

 

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