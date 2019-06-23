Марш равенства проходит в Киеве: присутствуют евродепутат и посол

(Новость дополнена обновленной информацией) \r\nВ Киеве в воскресенье, 23 июня, в очередной раз проходит Марш равенства. Более 2,5 тыс. человек начали шествие в поддержку ЛГБТ в Киеве, 1 мужчина задержан при попытке срыва мероприятия.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий. \r\n"Марш равенства" начался около 10:00. Шествие началось от Дома учителя по ул. Владимирской. На акции присутствует депутат Европарламента Ребекка Хармс и посол Канады в Украине Роман Ващук.\r\nУчастники мероприятия повернули на бульваре Т. Шевченко в сторону Крещатика. Также параллельно с данным мероприятием проходит акция "В защиту семейных ценностей" в парке Тараса Шевченка.\r\nВ начале шествия мужчина выбежал вперед и пытался вырвать плакат у одного из участников колонны.\r\nЕго задержала полиция.\r\n\r\nОсь момент нападу на колону #KyivPride pic.twitter.com\/7B8b3N2FH2\r\n— Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) 23 июня 2019 г.\r\n\r\nВ этом году масштабы мероприятия велики — ожидается около 10 тысяч людей, сообщает Информатор.\r\n\r\nКак сообщает издание, волонтеры на месте консультируют всех участников марша: как держать руки, как расставить локти, как нести флаги, куда девать символику.\r\nМарш равенства. Фото: Информатор\r\n\r\nПроход на Богдана Хмельницкого с Крещатика и противоположной стороны закрыт для пешеходов. Пускают только тех, кто там работает или живет. Добраться на точки сбора можно с улицы Прорезной.\r\n\r\nРядом с точкой сбора участников ЛГБТ-шествия собрались религиозные противники Марша. Они стоят с плакатами «Ви ганьба для наших батьків», «Україна не содом». Также многие пришли с иконами.\r\n\r\nНацгвардия оцепила территорию у парка Шевченко. Сейчас участники мероприятия понемногу строятся в организованные колонны. Все проходит мирно и без провокаций.\r\nУчастники Марша понемногу собираются у парка Шевченко — их уже около тысячи. Многие их них ярко одеты, даже экстравагантно. \r\n\r\nМарш равенства. Фото: Информатор\r\nНа акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах.\r\nОб этом Громадському на построении всех подразделений полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.\r\nПо его словам, противники Марша планировали забросать нечистотами участников "КиевПрайда" и представителей полиции.\r\nКрищенко рассказал, что полиция провела чуть ли не целую спецоперацию ночью, 23 июня.\r\n"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил начальник полиции Киева.\r\nКак сообщали Українські Новини, "КиевПрайд" снова призвал Зеленского посетить "Марш равенства"в Киеве.\r\nТем временем, центр Киева перекрыли из-за Марша равенства и закрыли станции метро: схема объезда.