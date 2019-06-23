Марш равенства проходит в Киеве: присутствуют евродепутат и посол

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В Киеве в воскресенье, 23 июня, в очередной раз проходит Марш равенства. Более 2,5 тыс. человек начали шествие в поддержку ЛГБТ в Киеве, 1 мужчина задержан при попытке срыва мероприятия.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

"Марш равенства" начался около 10:00. Шествие началось от Дома учителя по ул. Владимирской. На акции присутствует депутат Европарламента Ребекка Хармс и посол Канады в Украине Роман Ващук.

Участники мероприятия повернули на бульваре Т. Шевченко в сторону Крещатика.

Также параллельно с данным мероприятием проходит акция "В защиту семейных ценностей" в парке Тараса Шевченка.

В начале шествия мужчина выбежал вперед и пытался вырвать плакат у одного из участников колонны.

Его задержала полиция.

В этом году масштабы мероприятия велики — ожидается около 10 тысяч людей, сообщает Информатор.

Как сообщает издание, волонтеры на месте консультируют всех участников марша: как держать руки, как расставить локти, как нести флаги, куда девать символику.

Марш равенства. Фото: Информатор

Проход на Богдана Хмельницкого с Крещатика и противоположной стороны закрыт для пешеходов. Пускают только тех, кто там работает или живет. Добраться на точки сбора можно с улицы Прорезной.

Рядом с точкой сбора участников ЛГБТ-шествия собрались религиозные противники Марша. Они стоят с плакатами «Ви ганьба для наших батьків», «Україна не содом». Также многие пришли с иконами.

Нацгвардия оцепила территорию у парка Шевченко. Сейчас участники мероприятия понемногу строятся в организованные колонны. Все проходит мирно и без провокаций.

Участники Марша понемногу собираются у парка Шевченко — их уже около тысячи. Многие их них ярко одеты, даже экстравагантно.

Марш равенства. Фото: Информатор

На акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах.

Об этом Громадському на построении всех подразделений полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, противники Марша планировали забросать нечистотами участников "КиевПрайда" и представителей полиции.

Крищенко рассказал, что полиция провела чуть ли не целую спецоперацию ночью, 23 июня.

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил начальник полиции Киева.

Как сообщали Українські Новини, "КиевПрайд" снова призвал Зеленского посетить "Марш равенства"в Киеве.

Тем временем, центр Киева перекрыли из-за Марша равенства и закрыли станции метро: схема объезда.