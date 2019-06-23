Данные МВД и "КиевПрайда" о количестве участников марша ЛГБТ отличаются почти в три раза

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в шествии в поддержку ЛГБТ в Киеве приняли участие до 3 тыс. человек.\r\nОб этом он сообщил журналистам на совместном с главой Национальной полиции Сергеем Князевым брифинге, передают Українські новини.\r\n"До 3 тыс. было участников в этих мероприятиях", - заявил Яровой.\r\nЗамминистра подчеркнул, что правоохранители не получали сведений о пострадавших в ходе марша.\r\n"Национальная полиция задействовала столько личного состава, сколько посчитала нужным. Но меньше, чем в прошлом году, значительно меньше", - отметил Князев.\r\nГлава Нацполиции добавил, что для обеспечения правопорядка были также задействованы Национальная гвардия и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.\r\nКасательно мужчины, который в начале марша пытался вырвать плакат у участников колонны, Князев заявил, что он был доставлен в отделение полиции, и допустил что в в случае выявления факта нарушения порядка на него может быть составлен админпротокол.\r\nКнязев сказал, что серьезных нарушений в ходе марша не зафиксировано.\r\nПо словам директора общественной организации "КиевПрайд" Русланы Панухник, в шествии в поддержку ЛГБТ в Киеве приняли участие 8 тыс. человек. "На данный момент у нас есть предварительная цифра участников и участниц. Наши волонтеры стояли на рамках и считали количество участников. Нас данный момент мы говорим о более 8 тыс. участников", - сказала она.\r\nПанухник отметила, что полиция качественно обеспечивала порядок на мероприятии.\r\nУ "КиевПрайда" нет данных о пострадавших в ходе марша.\r\nКак сообщали Українськi Новини, как сообщила Нацполиция, на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты,расфасованные по презервативах.\r\nЗеленский на Марш равенства не пришел, но призвал Нацполицию обеспечить его мирное проведение.