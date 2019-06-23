Данные МВД и "КиевПрайда" о количестве участников марша ЛГБТ отличаются почти в три раза

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в шествии в поддержку ЛГБТ в Киеве приняли участие до 3 тыс. человек.

Об этом он сообщил журналистам на совместном с главой Национальной полиции Сергеем Князевым брифинге, передают Українські новини.

"До 3 тыс. было участников в этих мероприятиях", - заявил Яровой.

Замминистра подчеркнул, что правоохранители не получали сведений о пострадавших в ходе марша.

"Национальная полиция задействовала столько личного состава, сколько посчитала нужным. Но меньше, чем в прошлом году, значительно меньше", - отметил Князев.

Глава Нацполиции добавил, что для обеспечения правопорядка были также задействованы Национальная гвардия и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Касательно мужчины, который в начале марша пытался вырвать плакат у участников колонны, Князев заявил, что он был доставлен в отделение полиции, и допустил что в в случае выявления факта нарушения порядка на него может быть составлен админпротокол.

Князев сказал, что серьезных нарушений в ходе марша не зафиксировано.

По словам директора общественной организации "КиевПрайд" Русланы Панухник, в шествии в поддержку ЛГБТ в Киеве приняли участие 8 тыс. человек.



"На данный момент у нас есть предварительная цифра участников и участниц. Наши волонтеры стояли на рамках и считали количество участников. Нас данный момент мы говорим о более 8 тыс. участников", - сказала она.

Панухник отметила, что полиция качественно обеспечивала порядок на мероприятии.

У "КиевПрайда" нет данных о пострадавших в ходе марша.

Как сообщали Українськi Новини, как сообщила Нацполиция, на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты,расфасованные по презервативах.

Зеленский на Марш равенства не пришел, но призвал Нацполицию обеспечить его мирное проведение.