В Киеве прошло шествие в поддержку ЛГБТ: яркие фото KyivPride

Более 2,5 тыс. человек завершили шествие в поддержку ЛГБТ в Киеве.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nВ 10:50 колонна дошла до станции метро "Театральная, где и было завершено шествие.\r\nКолонна прошла по ул. Владимирской, бульвару Тараса Шевченко, свернула на ул. Терещенковскую и спустилась по ул. Л.Толстого, где повернула на ул. Пушкинскую.\r\nЕе сопровождали колонны правоохранителей с 2 сторон и противники акции с плакатами "Содом - дорога в ад".\r\nУчастники "Марша равенства" скандировали: "Нет - насилию, да - правам", "Права человека - прежде всего", "Наша традиция - это свобода", "Бунтуй, люби, права не отдавай".\r\nТакже активисты требовали свободу украинским узникам в России Олегу Сенцову и Александру Кольченко.\r\nКогда колонна проходила по ул. Терешенковской, возле парка Шевченко прогремел взрыв, при этом марш не останавливался, пострадавших не было замечено.\r\nДругих задержаний или происшествий, кроме попытки срыва мероприятия в начале шествия, в ходе "Марша равенства" не замечено.\r\n[gallery-6041]\r\nКак сообщали Українськi Новини, организация "КиевПрайд" заявила, что в шествии в Киеве 23 июня приняли участие 8 тыс. человек.\r\nВ то же время по данным Нацполиции, на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные в презервативы.\r\nВладимир Зеленский на Марш равенства не пришел, но призвал Национальну полицию обеспечить его мирное проведение.