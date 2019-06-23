В Киеве прошло шествие в поддержку ЛГБТ: яркие фото KyivPride

Более 2,5 тыс. человек завершили шествие в поддержку ЛГБТ в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

В 10:50 колонна дошла до станции метро "Театральная, где и было завершено шествие.

Колонна прошла по ул. Владимирской, бульвару Тараса Шевченко, свернула на ул. Терещенковскую и спустилась по ул. Л.Толстого, где повернула на ул. Пушкинскую.

Ее сопровождали колонны правоохранителей с 2 сторон и противники акции с плакатами "Содом - дорога в ад".

Участники "Марша равенства" скандировали: "Нет - насилию, да - правам", "Права человека - прежде всего", "Наша традиция - это свобода", "Бунтуй, люби, права не отдавай".

Также активисты требовали свободу украинским узникам в России Олегу Сенцову и Александру Кольченко.

Когда колонна проходила по ул. Терешенковской, возле парка Шевченко прогремел взрыв, при этом марш не останавливался, пострадавших не было замечено.

Других задержаний или происшествий, кроме попытки срыва мероприятия в начале шествия, в ходе "Марша равенства" не замечено.