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23 июня 2019, воскресенье, 15:59 481
Жизнь 2019-06-23T16:02:32+03:00
Українські Новини
В Киеве прошло шествие в поддержку ЛГБТ: яркие фото KyivPride

В Киеве прошло шествие в поддержку ЛГБТ: яркие фото KyivPride

Более 2,5 тыс. человек завершили шествие в поддержку ЛГБТ в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

В 10:50 колонна дошла до станции метро "Театральная, где и было завершено шествие.

Колонна прошла по ул. Владимирской, бульвару Тараса Шевченко, свернула на ул. Терещенковскую и спустилась по ул. Л.Толстого, где повернула на ул. Пушкинскую.

Ее сопровождали колонны правоохранителей с 2 сторон и противники акции с плакатами "Содом - дорога в ад".

Участники "Марша равенства" скандировали: "Нет - насилию, да - правам", "Права человека - прежде всего", "Наша традиция - это свобода", "Бунтуй, люби, права не отдавай".

Также активисты требовали свободу украинским узникам в России Олегу Сенцову и Александру Кольченко.

Когда колонна проходила по ул. Терешенковской, возле парка Шевченко прогремел взрыв, при этом марш не останавливался, пострадавших не было замечено.

Других задержаний или происшествий, кроме попытки срыва мероприятия в начале шествия, в ходе "Марша равенства" не замечено.

"Марше равенства" в Киеве. Фото: instagram.com/bykvu
"Марше равенства" в Киеве. Фото: instagram.com/bykvu
"Марше равенства" в Киеве. Фото: instagram.com/oksanarage/
"Марше равенства" в Киеве. Фото: instagram.com/oksanarage/
"Марше равенства" в Киеве. Фото: instagram.com/vgorode.ua
"Марше равенства" в Киеве. Фото: instagram.com/vgorode.ua
"Марше равенства" в Киеве. Фото: instagram.com/vgorode.ua
"Марше равенства" в Киеве. Фото: instagram.com/vgorode.ua
"Марше равенства" в Киеве. Фото: instagram.com/lo.ra.croft
"Марше равенства" в Киеве. Фото: instagram.com/lo.ra.croft
"Марше равенства" в Киеве. Фото: instagram.com/lo.ra.croft
"Марше равенства" в Киеве. фото: instagram.com/sohowrubuddy

Как сообщали Українськi Новини, организация "КиевПрайд" заявила, что в шествии в Киеве 23 июня приняли участие 8 тыс. человек.

В то же время по данным Нацполиции, на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные в презервативы.

Владимир Зеленский на Марш равенства не пришел, но призвал Национальну полицию обеспечить его мирное проведение.

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