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23 червня 2019, неділя, 19:30 20
Суспільство 2019-06-23T20:45:01+03:00
Українські Новини
Епіфаній розповів про ставлення ПЦУ до одностатевих шлюбів

Епіфаній розповів про ставлення ПЦУ до одностатевих шлюбів

Глава Православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що Православна церква України не буде "утілювати в життя" зокрема одностатеві шлюби.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу НВ.

"Православне християнство — частина європейської цивілізації, ми завжди були європейцями. Ми можемо привнести в західну цивілізацію духовно добре, але точно не будемо втілювати в життя речі, які суперечать біблійному вченню, наприклад, одностатеві шлюби, а ми бачимо, наскільки це там популярно", — заявив глава ПЦУ.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пройшло хода на підтримку ЛГБТ. Коли колона проходила по вул. Терещенківській, біля парку Шевченка прогримів вибух, при цьому марш не зупинявся, постраждалих не було помічено.

Організація "Київпрайд" заявила, що 23 червня в ході в Києві взяли участь 8 тис. осіб.

У той же час, за даними правоохоронців, на акцію проти Маршу рівності у неділю планували пронести екскременти розфасовані у презервативи.

Президент Володимир Зеленський на Київпрайд не прийшов, але закликав співробітників Національної поліції забезпечити його мирне проведення.

 

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