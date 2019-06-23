Зеленский на Марш равенства не пришел, но призвал Нацполицию обеспечить его мирное проведение

Президент Украині Владимир Зеленский не пришел на Марш равенства в Киеве, несмотря на многочисленные приглашения его организаторов. Однако Администрация Президента заявила, что Национальная полиция должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни "Марша равенства" и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша.

Об этом говорится в сообщении Администрации в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Президент является гарантом прав и свобод человека. Конституцией определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по различным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное. Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, общественная организация "КиевПрайд" призывает Президента Владимира Зеленского посетить "Марш равенства" в Киеве 23 июня.

Тем временем, центр Киева перекрыли из-за Марша равенства и закрыли станции метро: схема объезда.

Тем временем у Зеленского и в "Слуге народа" не хотят комментировать тему ЛГБТ.