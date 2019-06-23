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23 июня 2019, воскресенье, 11:00 274
Политика 2019-06-23T11:00:15+03:00
Українські Новини
Зеленский на Марш равенства не пришел, но призвал Нацполицию обеспечить его мирное проведение

Зеленский на Марш равенства не пришел, но призвал Нацполицию обеспечить его мирное проведение

Марш равенства.
Марш равенства.

Президент Украині Владимир Зеленский не пришел на Марш равенства в Киеве, несмотря на многочисленные приглашения его организаторов. Однако  Администрация Президента заявила, что Национальная полиция должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни "Марша равенства" и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша.

Об этом говорится в сообщении Администрации в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Президент является гарантом прав и свобод человека. Конституцией определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по различным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное. Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, общественная организация "КиевПрайд" призывает Президента Владимира Зеленского посетить "Марш равенства" в Киеве 23 июня.

Тем временем, центр Киева перекрыли из-за Марша равенства и закрыли станции метро: схема объезда.

Тем временем у Зеленского и в "Слуге народа" не хотят комментировать тему ЛГБТ.

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