ЦИК отказал в регистрации на выборы в Раду Коммунистической партии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 22 июня зарегистрировала 1 380 кандидатов в депутаты Верховной Рады в одномандатных избирательных округах и 1 313 кандидатов в депутаты по спискам партий на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини.

Из зарегистрированных в одномандатных избирательных округах 1 155 кандидатов в депутаты баллотируются в порядке самовыдвижения, а 225 выдвинуты политическими партиями.

22 июня комиссия зарегистрировала 305 кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 228, выдвинутых политическими партиями - 77.

Также комиссия зарегистрировала 153 кандидата в депутаты, включенных в избирательные списки политических партий.

Кроме того, ЦИК отказал в регистрации кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список Коммунистической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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