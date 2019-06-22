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22 июня 2019, суббота, 15:46 118
Политика 2019-06-22T16:45:01+03:00
Українські Новини
Курс на НАТО и ЕС: Баканов в Вашингтоне передал стратегические послания Зеленского

Курс на НАТО и ЕС: Баканов в Вашингтоне передал стратегические послания Зеленского

Иван Баканов. Фото:theБабель
Иван Баканов. Фото:theБабель

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил в ходе визита в Соединенные Штаты Америки подготовку визита Президента Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению американского Президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передают Українськi Новини.

"Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов находится с визитом в США. Визит проходит по приглашению американской стороны с целью ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности... Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон Президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению Президента США Дональда Трампа", - сказано в нем.

В этом контексте Баканов передал американской стороне ряд посланий от Зеленского.

"В частности, во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом была подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства. Также Иван Баканов отметил преданность новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам", - сказано в сообщении.

Кроме того, Баканов подчеркнул важность последовательной поддержки со стороны США евроатлантического курса Украины.

В ходе визита стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах.

Как сообщали Українські Новини, Данилюк прогнозировал встречу в "нормандском формате" в середине июля. Украина и Франция готовят встречу в "нормандском формате".

Ранее Зеленский ответил Путину, что готов встречаться в "нормандском формате" и что будет перезагружать минский процесс.

 

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