Курс на НАТО та ЄС: Баканов у Вашингтоні передав стратегічні послання Зеленського

Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов обговорив в ході візиту в Сполучені Штати Америки підготовку візиту Президента Володимира Зеленського в Вашингтон запрошення американського Президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ, передають Українські Новини.

"Тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов перебуває з візитом у США. Візит відбувається на запрошення американської сторони з метою ознайомлення керівника СБУ з результатами українсько-американського співробітництва в сфері безпеки... Особливу увагу приділено підготовці візиту до Вашингтона Президента України Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення Президента США Дональда Трампа", - сказано в ньому.

У цьому контексті Баканов передав американській стороні низку послань від Зеленського.

"Зокрема, під час зустрічі із заступником помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом було підтверджено незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції нашої держави. Також Іван Баканов наголосив на відданості нової команди в Києві курсу політичних і економічних реформ, які наближують Україну до кращих європейських стандартів ", - сказано в повідомленні.

Крім того, Баканов підкреслив важливість послідовної підтримки з боку США євроатлантичного курсу України.

Під час візиту сторони приділили особливу увагу розвитку співробітництва у військово-технічній та енергетичній сферах.

Як повідомляли Українські Новини, Данилюк прогнозував зустріч, в нормандському форматі" в середині липня. Україна і Франція готують зустріч у "нормандському форматі".

Раніше Зеленський відповів Путіну що готовий зустрічатися в "нормандському форматі" і що буде перезавантажувати мінський процес.