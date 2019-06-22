Сегодня состоится прощание с Тымчуком

Сегодня, 22 июня, состоится прощание с координатором группы "Информационное сопротивление", Дмитрием Тымчуком, который был найден мертвым 19 июня. Об этом сообщает Главком.

Так, сообщается, что проститься с Тымчуком можно будет в киевском Доме Офицеров по адресу ул. Грушевского, 30/1. Время церемонии - с 10.00 до 11.00.

Отмечается, что похороны состоятся сегодня же, в городе Бердичев Житомирской области.

Как сообщали Українські Новини, Тымчук во время гибели был в трезвом состоянии.

Тем временем Нацполиция начала расследовать гибель депутата Тымчука как убийство.

Кроме того, во время проведения следственных действий касательно смерти депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука стало известно о возможном отсутствии в квартире, где нашли его тело, нескольких ювелирных изделий.