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22 июня 2019, суббота, 10:01 117
Общество 2019-06-22T10:01:30+03:00
Українські Новини
Сегодня состоится прощание с Тымчуком

Сегодня состоится прощание с Тымчуком

Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook
Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook

Сегодня, 22 июня, состоится прощание с координатором группы "Информационное сопротивление", Дмитрием Тымчуком, который был найден мертвым 19 июня. Об этом сообщает Главком.

Так, сообщается, что проститься с Тымчуком можно будет в киевском Доме Офицеров по адресу ул. Грушевского, 30/1. Время церемонии - с 10.00 до 11.00.

Отмечается, что похороны состоятся сегодня же, в городе Бердичев Житомирской области.

Как сообщали Українські Новини, Тымчук во время гибели был в трезвом состоянии.

Тем временем Нацполиция начала расследовать гибель депутата Тымчука как убийство.

Кроме того, во время проведения следственных действий касательно смерти депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука стало известно о возможном отсутствии в квартире, где нашли его тело, нескольких ювелирных изделий.

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