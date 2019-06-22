Сьогодні відбудеться прощання з Тимчуком

Сьогодні, 22 червня, відбудеться прощання з координатором групи "Інформаційний супротив", Дмитром Тимчуком, який був знайдений мертвим 19 червня. Про це повідомляє Главком.

Так, повідомляється, що попрощатися з Тимчуком можна буде у київському Будинку Офіцерів за адресою вул. Грушевського, 30/1. Час церемонії - з 10.00 до 11.00.

Наголошується, що похорони відбудуться сьогодні ж, в місті Бердичів Житомирської області.

Як повідомляли Українські Новини, Тимчук під час загибелі був у тверезому стані.

Тим часом Нацполіція почала розслідувати загибель депутата Тимчука як вбивство.

Крім того, під час проведення слідчих дій щодо смерті депутата від "Народного фронту" Дмитра Тымчука стало відомо про можливу відсутність в квартирі, де знайшли його тіло, кількох ювелірних виробів.