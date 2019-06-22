Сьогодні відбудеться прощання з Тимчуком

Сьогодні, 22 червня, відбудеться прощання з координатором групи "Інформаційний супротив", Дмитром Тимчуком, який був знайдений мертвим 19 червня. Про це повідомляє Главком.\r\nТак, повідомляється, що попрощатися з Тимчуком можна буде у київському Будинку Офіцерів за адресою вул. Грушевського, 30\/1. Час церемонії - з 10.00 до 11.00.\r\nНаголошується, що похорони відбудуться сьогодні ж, в місті Бердичів Житомирської області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Тимчук під час загибелі був у тверезому стані.\r\nТим часом Нацполіція почала розслідувати загибель депутата Тимчука як вбивство.\r\nКрім того, під час проведення слідчих дій щодо смерті депутата від "Народного фронту" Дмитра Тымчука стало відомо про можливу відсутність в квартирі, де знайшли його тіло, кількох ювелірних виробів.