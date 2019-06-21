Под обстрелом был травмирован украинский военный

После многочисленных обстрелов в четверг, боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 21 июня, 1 военный травмирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120- и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, из них: вблизи населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе города города Авдеевка - из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Водное - из автоматических гранатометов; на окраине населенного пункта Лебединское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; возле поселка Новотроицкое - со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил: возле поселка Луганское - из минометов калибра 120- и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды возле населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле населенного пункта Южное - из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен. Также на Донбассе боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных, ранен боец ВСУ.

Ранее военные ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке.