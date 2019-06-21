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21 июня 2019, пятница, 18:04 396
Президент 2019-06-21T18:05:57+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил экс-замглавы СБУ Фролова с военной службы

Зеленский уволил экс-замглавы СБУ Фролова с военной службы

Олег Фролов. Скриншот:
Олег Фролов. Скриншот: "Прямой"

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Олега Фролова с военной службы.

Об этом говорится в указе Президента №422 от 21 июня, передают Українськi Новини.

Согласно документу, Фролов уволен с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил начальника СБУ Волыни Фелонюка без объяснения причин. Также 11 июня Зеленский уволил заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского, а также руководителей 5 областных управлений СБУ: в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

По словам замглавы Администрации Президента Руслана Рябошапки, уволенные сотрудники СБУ отличились в негативном плане в том, что связано с контрабандой. 

Ранее Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины и первого зампреда СБУ Маликова.

Кроме того, глава СБУ Василий Грицак подал в отставку.

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