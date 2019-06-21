Перед выходными курс гривны на межбанке резко укрепился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 15 коп. до 26,17 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,28-26,30 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,23-26,25 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,16-26,19 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,59% с 27,72 UAH\/USD до 26,17 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июня, на 5,41 коп. до 26,3343 UAH\/USD.\r\nТем временем в Национальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.\r\n19 июня гривна на межбанке снова укрепилась. Ранее НБУ укрепил гривну после почти недельного обвала.