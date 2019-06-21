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21 июня 2019, пятница, 17:15 50
Финансы 2019-06-21T19:15:03+03:00
Українські Новини
Перед выходными курс гривны на межбанке резко укрепился

Перед выходными курс гривны на межбанке резко укрепился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 15 коп. до 26,17 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,28-26,30 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,23-26,25 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,16-26,19 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,59% с 27,72 UAH/USD до 26,17 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июня, на 5,41 коп. до 26,3343 UAH/USD.

Тем временем в Национальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

19 июня гривна на межбанке снова укрепиласьРанее НБУ укрепил гривну после почти недельного обвала.

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