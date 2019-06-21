Рубль наприкінці робочого тижня знову підскочив

У п'ятницю, 21 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 20 червня підвищився на 5 копійок і становив 3,67 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу знизився на 2 копійки і становив 4,21 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 21 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,67\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар перед вихідними "просів" в ціні, а євро продовжує рости.\r\nТакож пперед вихідними НБУ знизив курс гривні.\r\nКрім того, зростання ВВП в I кварталі відповідав оцінці НБУ.