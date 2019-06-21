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21 червня 2019, пʼятниця, 12:38 14
Економіка 2019-06-21T13:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль наприкінці робочого тижня знову підскочив

Рубль наприкінці робочого тижня знову підскочив

У п'ятницю, 21 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 20 червня підвищився на 5 копійок і становив 3,67 гривень за 10 рублів.

Курс продажу знизився на 2 копійки і становив 4,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 21 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,67 4,21
Максимальний 4,05 5,00
Мінімальний 2,50 4,09

Як повідомляли Українські Новини, долар перед вихідними "просів" в ціні, а євро продовжує рости.

Також пперед вихідними НБУ знизив курс гривні.

Крім того, зростання ВВП в I кварталі відповідав оцінці НБУ.

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