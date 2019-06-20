В четверг рубль начал дорожать в обменниках Киева

В четверг, 20 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 19 июня повысился на 3 копейки и составил 3,62 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,23 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 20 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,62\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,08\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, евро в киевских обменниках резко подскочил после падения.\r\nТем временем НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд.\r\nТакже НБУ отменил обязательную продажу валютной выручки бизнесом, а закон о валюте и валютных операциях вступил в силу в феврале.