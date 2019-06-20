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20 июня 2019, четверг, 10:45 414
Экономика 2019-06-20T10:45:38+03:00
Українські Новини
В четверг рубль начал дорожать в обменниках Киева

В четверг рубль начал дорожать в обменниках Киева

В четверг, 20 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 19 июня повысился на 3 копейки и составил 3,62 гривен за 10 рублей.

Курс продажи повысился на 2 копейки и составил 4,23 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 20 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,62 4,23
Максимальный 4,02 5,00
Минимальный 2,50 4,08

Как сообщали Українські Новини, евро в киевских обменниках резко подскочил после падения.

Тем временем НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд.

Также НБУ отменил обязательную продажу валютной выручки бизнесом, а закон о валюте и валютных операциях вступил в силу в феврале.

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