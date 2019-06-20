Соцмережі хвилюються, що Хрещатик будуть перекривати після переїзду офісу Зеленського в Український дім

В соціальних мережах активно почали обговорювати ідею Президента Володимира Зеленського перенести Адміністрацію Президента в будівлю Українського дому.

Так, жителі Києва стурбовані через можливе перекриття руху на Хрещатику і на одній з центральних розв'язок столиці.

"Перенесення Адміністрації Президента України в Український дім є не найкращим варіантом. І йдеться тут зовсім не про те, що в цьому приміщенні колись розташовувався музей Леніна. Потрібно брати до уваги транспортну розв'язку. Український дім знаходиться в самому центрі Києва, де завжди досить насичене рух. Добре, наш Президент пересувається без кортежів і перекриття руху. Однак, якщо потрібно буде приймати офіційні міжнародні делегації, то в таких випадках перекриття руху передбачено не лише відповідними протоколами зустрічей, але й вимогами безпеки. А це спричинить транспортний колапс в центрі столиці. Враховуючи ці причини, Адміністрація Президента на Банковій має зручне розташування", - написав Геннадій Гребньов.

Про можливий транспортний колапсі в Києві у разі перенесення АП відзначає і Денис П'ятигорець.

"Читаю про ідею перенесення Адміністрації Президента в Український дім. Зацікавила ось ця фраза: "Однією з умов переїзду є створення площі для проведення акцій протесту. Для цього, швидше за все, буде змінена схема руху транспорту по Європейській площі". Хто їздить Києвом, той знає, наскільки завантаженою є Європейська площа, яка є перехрестям двох основних артерій міста - Хрещатика і Набережної. Якщо там щось "змінитися", то транспортний колапс центру столиці стане аксіомою. І навіть відновлення проїзду по вулиці Героїв Небесної сотні (колишня Інститутська) не вирішить цю проблему", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вже створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП.

В АП на Банковій можуть відкрити історичний музей.

Раніше у Володимира Зеленського розповіли, що їм не подобається на Банковій.