підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 червня 2019, четвер, 15:54 63
Суспільство 2019-06-20T17:30:02+03:00
Українські Новини
Соцмережі хвилюються, що Хрещатик будуть перекривати після переїзду офісу Зеленського в Український дім

Соцмережі хвилюються, що Хрещатик будуть перекривати після переїзду офісу Зеленського в Український дім

Український дім Фото: walking.kiev.іа
Український дім Фото: walking.kiev.іа

В соціальних мережах активно почали обговорювати ідею Президента Володимира Зеленського перенести Адміністрацію Президента в будівлю Українського дому.

Так, жителі Києва стурбовані через можливе перекриття руху на Хрещатику і на одній з центральних розв'язок столиці.

"Перенесення Адміністрації Президента України в Український дім є не найкращим варіантом. І йдеться тут зовсім не про те, що в цьому приміщенні колись розташовувався музей Леніна. Потрібно брати до уваги транспортну розв'язку. Український дім знаходиться в самому центрі Києва, де завжди досить насичене рух. Добре, наш Президент пересувається без кортежів і перекриття руху. Однак, якщо потрібно буде приймати офіційні міжнародні делегації, то в таких випадках перекриття руху передбачено не лише відповідними протоколами зустрічей, але й вимогами безпеки. А це спричинить транспортний колапс в центрі столиці. Враховуючи ці причини, Адміністрація Президента на Банковій має зручне розташування", - написав Геннадій Гребньов.

Про можливий транспортний колапсі в Києві у разі перенесення АП відзначає і Денис П'ятигорець.

"Читаю про ідею перенесення Адміністрації Президента в Український дім. Зацікавила ось ця фраза: "Однією з умов переїзду є створення площі для проведення акцій протесту. Для цього, швидше за все, буде змінена схема руху транспорту по Європейській площі". Хто їздить Києвом, той знає, наскільки завантаженою є Європейська площа, яка є перехрестям двох основних артерій міста - Хрещатика і Набережної. Якщо там щось "змінитися", то транспортний колапс центру столиці стане аксіомою. І навіть відновлення проїзду по вулиці Героїв Небесної сотні (колишня Інститутська) не вирішить цю проблему", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вже створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП.

В АП на Банковій можуть відкрити історичний музей.

Раніше у Володимира Зеленського розповіли, що їм не подобається на Банковій.

Більше новин про: Адміністрація Президента України Володимир Зеленський Затори в Києві Реакція соцмереж Український дім Транспортний колапс

Архів
Новини
Голова КДКА Києва Орлов розповів про нові правила підвищення кваліфікації для адвокатів, які набирають чинності з 1 липня 17:45
Ціна на газ для населення має зменшитися на 200-300 гривень, - Кістіон 17:32
ЄС продовжив "кримські" санкції проти Росії 17:13
ДБР проводить обшуки в МОЗ 17:00
За 200 "швидких", які подарував Зеленський дитячим лікарням, сплатив Ахметов 16:53
більше новин
Смерть Тимчука розслідують як вбивство 14:29
Microsoft нагородила Infopulse Ukraine за IT-проект для фармкомпанії "Дарниця" 14:22
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина 14:06
Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ 13:41
більше новин
Портнова відновили на посаді професора Київського університету Шевченка 11:35
Екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні 19:00
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у екс-заступника губернатора Херсонщини Рищука 12:38
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok