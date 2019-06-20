Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП

Президент Володимир Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації Адміністрації президента.

Про це йдеться в указі №417, передають Українські Новини.

Цим указом шляхом реорганізації та скорочення чисельності співробітників Адміністрації створюється Офіс Президента.

Офіс Президента є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом визначених Конституцією повноважень.

Офіс Президента очолює керівник офісу.

До складу Офісу Президента входять: керівник офісу, перший заступник, заступники керівника, керівник апарату офісу, перший помічник Президента, помічники Президента, радники Президента, прес-секретар Президента, уповноважені Президента, представники Президента, кабінет Президента, кабінет керівника офісу, директорат з питань правової політики, директорат з питань зовнішньої політики, директорат з питань національної безпеки й оборони, директорат з питань юстиції і правоохоронної діяльності й директорат з питань регіональної політики і децентралізації, директорат з питань економічної політики, директорат з питань внутрішньої й гуманітарної політики, директорат з питань інформаційної політики, департамент документального забезпечення, департамент з питань державного протоколу і церемоніалу, департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород, департамент з питань звернень громадян, департамент доступу до публічної інформації, департамент управління персоналом, департамент інформаційних технологій, департамент забезпечення зв'язків із Верховною Радою і Кабінетом Міністрів, департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників і роботи офісу Президента, режимно-секретний департамент.

Зеленський при цьому створив комісію з реорганізації Адміністрації, визначивши головою цієї комісії заступника керівника апарату Адміністрації - керівника Головного департаменту документального забезпечення Ігоря Стасенка.

Як повідомляли Українські Новини, в Адміністрації президента на Банковій відкриють історичний музей.

Раніше у Зеленського розповіли, що їх не влаштовує на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.