Администрация Зеленского соболезнует по поводу смерти Тымчука и хвалит его "Информационное сопротивление"

Президент Владимир Зеленский соболезнует родным погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт").\r\nОб этом говорится в сообщении Администрации Президента в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия", - сказано в нем.\r\nВ сообщении также отмечается, что гибель Тымчука - это большая потеря для страны.\r\nКак сообщали Українськi Новини, смерть Тымчука расследуют как убийство.\r\nРанее тело Тымчука со смертельным ранением в голову обнаружила его жена.\r\nТем временем на место смерти Тымчука выехали глава Нацполиции Князев и начальник киевской полиции Крищенко.