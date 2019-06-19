Администрация Зеленского соболезнует по поводу смерти Тымчука и хвалит его "Информационное сопротивление"

Президент Владимир Зеленский соболезнует родным погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт").

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия", - сказано в нем.

В сообщении также отмечается, что гибель Тымчука - это большая потеря для страны.

Как сообщали Українськi Новини, смерть Тымчука расследуют как убийство.

Ранее тело Тымчука со смертельным ранением в голову обнаружила его жена.

Тем временем на место смерти Тымчука выехали глава Нацполиции Князев и начальник киевской полиции Крищенко.