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  • Администрация Зеленского соболезнует по поводу смерти Тымчука и хвалит его "Информационное сопротивление"
19 июня 2019, среда, 19:10 52
Политика 2019-06-19T19:48:21+03:00
Українські Новини
Администрация Зеленского соболезнует по поводу смерти Тымчука и хвалит его "Информационное сопротивление"

Администрация Зеленского соболезнует по поводу смерти Тымчука и хвалит его "Информационное сопротивление"

Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook
Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook

Президент Владимир Зеленский соболезнует родным погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт").

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия", - сказано в нем.

В сообщении также отмечается, что гибель Тымчука - это большая потеря для страны.

Как сообщали Українськi Новини, смерть Тымчука расследуют как убийство.

Ранее тело Тымчука со смертельным ранением в голову обнаружила его жена.

Тем временем на место смерти Тымчука выехали глава Нацполиции Князев и начальник киевской полиции Крищенко.

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