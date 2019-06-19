Адміністрація Зеленського співчуває з приводу смерті Тимчука і хвалить його "Інформаційний опір"

Президент Володимир Зеленський співчуває рідним загиблого депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт").\r\nПро це йдеться в повідомленні Адміністрації Президента в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а з початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного опору" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра", - сказано в ньому.\r\nУ повідомленні також зазначається, що загибель Тимчука - це велика втрата для країни.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, смерть Тимчука розслідують як вбивство.\r\nРаніше тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина.\r\nТим часом на місце смерті Тимчука виїхали глава Нацполіції Князєв і начальник київської поліції Крищенко.