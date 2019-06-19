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  • Адміністрація Зеленського співчуває з приводу смерті Тимчука і хвалить його "Інформаційний опір"
19 червня 2019, середа, 19:10 22
Політика 2019-06-19T20:45:02+03:00
Українські Новини
Адміністрація Зеленського співчуває з приводу смерті Тимчука і хвалить його "Інформаційний опір"

Адміністрація Зеленського співчуває з приводу смерті Тимчука і хвалить його "Інформаційний опір"

Дмитро Тимчук. Фото: Дмитро Тимчук/Facebook
Дмитро Тимчук. Фото: Дмитро Тимчук/Facebook

Президент Володимир Зеленський співчуває рідним загиблого депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт").

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації Президента в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а з початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного опору" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра", - сказано в ньому.

У повідомленні також зазначається, що загибель Тимчука - це велика втрата для країни.

Як повідомляли Українські Новини, смерть Тимчука розслідують як вбивство.

Раніше тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина.

Тим часом на місце смерті Тимчука виїхали глава Нацполіції Князєв і начальник київської поліції Крищенко.

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