Адміністрація Зеленського співчуває з приводу смерті Тимчука і хвалить його "Інформаційний опір"

Президент Володимир Зеленський співчуває рідним загиблого депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт").

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації Президента в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а з початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного опору" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра", - сказано в ньому.

У повідомленні також зазначається, що загибель Тимчука - це велика втрата для країни.

Як повідомляли Українські Новини, смерть Тимчука розслідують як вбивство.

Раніше тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову виявила його дружина.

Тим часом на місце смерті Тимчука виїхали глава Нацполіції Князєв і начальник київської поліції Крищенко.