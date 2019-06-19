На место смерти Тымчука выехали глава Нацполиции Князев и начальник киевской полиции Крищенко

Глава Национальной полиции Сергей Князев и начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко выехали на место гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт").

Об этом Українським Новинам сообщила полиция Киева.

"Они (Князев и Крищенко) выехали на место события", - сказал сотрудник ведомства.

По его словам, тело Тымчука было обнаружено в квартире по ул. Перова, 10А.

На данный момент на месте происшествия работают эксперты-криминалисты, которые должны установить обстоятельства гибели.

Как сообщали Українськi Новини, Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире.