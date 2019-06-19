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19 июня 2019, среда, 17:07 245
Внешняя политика 2019-06-19T17:17:56+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил четырех представителей Украины в ТКГ

Зеленский назначил четырех представителей Украины в ТКГ

МИД Беларуси. Фото: @BelarusMID
МИД Беларуси. Фото: @BelarusMID

Президент Владимир Зеленский назначил Богдана Бондаря, Игоря Веремия, Валерию Лутковскую и Александра Моцыка представителями Украины в подгруппах трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия).

Об этом говорится в указе №414 от 19 июня, передают Українськi Новини.

В подгруппу по вопросам безопасности назначен Бондар - заместитель командующего Операции Объединенных сил.

Подгруппу по социально-экономическим вопросам будет представлять Веремий - бывший заместитель министра экономического развития и торговли.

В подгруппу по гуманитарным вопросам назначена Лутковская - бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Подгруппу по политическим вопросам будет представлять Моцык - дипломат, экс-заместитель министра иностранных дел.

Как сообщали Українськi Новини, украинскую часть ТКГ на переговорах в Минске возглавил Леонид Кучма.

Заявление Леонида Кучмы на заседании в Минске "не открывать огонь в ответ" вызвало шквал критики.

Позже ГПУ открыла 3 уголовных производства по факту подготовки к финансированию терроризма, государственной измены и препятствования ВСУ из-за заявлений Зеленского и Кучмы.

Больше новостей о: Переговоры в Минске Валерия Лутковская ТКГ Владимир Зеленский Богдан Бондарь Игорь Веремия Александр Моцык

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