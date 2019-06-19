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19 июня 2019, среда, 15:33 208
Судебная власть 2019-06-19T15:42:00+03:00
Українські Новини
Украинские правоохранители намерены арестовать подозреваемого в катастрофе MH17

Украинские правоохранители намерены арестовать подозреваемого в катастрофе MH17

Украинские правоохранители намерены арестовать подозреваемого в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе пресс-конференции международной следственной группы в Нидерландах, передают Українськi Новини.

"Мы попытаемся арестовать этого человека", - сказал он.

Луценко также добавил, что Украина выполнит приговор суда в отношении подозреваемого.

Международная следственная группа выдвинула подозрение 4 боевикам самопровозглашенной "Донецкой народной республики", один из которых - гражданин Украины: Сергей Харченко (позывной "Крот") - сотрудник "разведки" "ДНР".

Как сообщали Українські Новини, 9 марта 2020 суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Международная следственная группа не намерена просить Украину и Россию об экстрадиции подозреваемых и просит их допросить.

Также были обнародованы перехваченные телефонные переговоры подозреваемого экс-"министра обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игоря Гиркина (Стрелкова) с Аксеновым.

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