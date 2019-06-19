Украинские правоохранители намерены арестовать подозреваемого в катастрофе MH17

Украинские правоохранители намерены арестовать подозреваемого в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines на Донбассе.\r\nОб этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе пресс-конференции международной следственной группы в Нидерландах, передают Українськi Новини.\r\n"Мы попытаемся арестовать этого человека", - сказал он.\r\nЛуценко также добавил, что Украина выполнит приговор суда в отношении подозреваемого.\r\nМеждународная следственная группа выдвинула подозрение 4 боевикам самопровозглашенной "Донецкой народной республики", один из которых - гражданин Украины: Сергей Харченко (позывной "Крот") - сотрудник "разведки" "ДНР".\r\nКак сообщали Українські Новини, 9 марта 2020 суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.\r\nМеждународная следственная группа не намерена просить Украину и Россию об экстрадиции подозреваемых и просит их допросить.\r\nТакже были обнародованы перехваченные телефонные переговоры подозреваемого экс-"министра обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игоря Гиркина (Стрелкова) с Аксеновым.