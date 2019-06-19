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19 червня 2019, середа, 14:29 138
Силові структури 2019-06-19T16:05:19+03:00
Українські Новини
Смерть Тимчука розслідують як вбивство

Смерть Тимчука розслідують як вбивство

Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook
Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook

Національна поліція почала розслідувати загибель депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука, який, за попередньою версією, застрелився з нагородного пістолета, (фракція "Народний фронт") як вбивство.

Про це Українським Новинам повідомив представник Нацполіції.

"Вже відкрито справу за ст 115 (вбивство)", - сказав він.

Інших деталей він не повідомив.

Національна поліція розглядала такі версії загибелі депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт"), як нещасний випадок, необережне поводження зі зброєю і версії кримінального характеру.

Про це повідомив на брифінгу голова Нацполіції Сергій Князєв, передають Українські Новини.

"Є низка версій - нещасний випадок, необережне поводження зі зброєю і версії кримінального характеру також будуть розглядатися", - сказав він.

З його слів, під час інциденту Тимчук у квартирі був не один.

"У квартирі він був не один, опитуються сусіди і громадянка, яка була у квартирі", - зазначив Князєв.

Як повідомляли Українські Новини, тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову знайшла його дружина.

На місце смерті Тимчука виїхали глава Нацполіції Князєв і начальник київської поліції Крищенко.

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