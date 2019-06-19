Смерть Тимчука розслідують як вбивство

Національна поліція почала розслідувати загибель депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука, який, за попередньою версією, застрелився з нагородного пістолета, (фракція "Народний фронт") як вбивство.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Нацполіції.\r\n"Вже відкрито справу за ст 115 (вбивство)", - сказав він.\r\nІнших деталей він не повідомив.\r\nНаціональна поліція розглядала такі версії загибелі депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт"), як нещасний випадок, необережне поводження зі зброєю і версії кримінального характеру.\r\nПро це повідомив на брифінгу голова Нацполіції Сергій Князєв, передають Українські Новини.\r\n"Є низка версій - нещасний випадок, необережне поводження зі зброєю і версії кримінального характеру також будуть розглядатися", - сказав він.\r\nЗ його слів, під час інциденту Тимчук у квартирі був не один.\r\n"У квартирі він був не один, опитуються сусіди і громадянка, яка була у квартирі", - зазначив Князєв.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, тіло Тимчука зі смертельним пораненням в голову знайшла його дружина.\r\nНа місце смерті Тимчука виїхали глава Нацполіції Князєв і начальник київської поліції Крищенко.