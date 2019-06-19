Убийство Гандзюк: СБУ проводит обыски у экс-замгубернатора Херсонской области Рыщука

Служба безопасности Украины проводит обыски у бывшего заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации Евгения Рыщука по делу об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом в социальной сети Facebook написала спикер СБУ Елена Гитлянская, передают Українськi Новини.

"Сегодня следователи СБУ действительно проводят ряд обысков в Херсонской области, в том числе у бывшего заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рыщука. Следственные действия происходят в рамках расследования дела о заказном убийстве Екатерины Гандзюк", - сообщила она.

По решению следователя до завершения расследования детали дела разглашаться не будут.

Как сообщали Українськi Новини, Покровский районный суд Днепропетровской приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 бывших участников антитеррористической операции (АТО) за убийство Гандзюк.

Ранее подозреваемого в убийстве Гандзюк криминального авторитета Левина заочно арестовали. 2 мая подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест.