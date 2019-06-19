Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник ушел в отпуск и отдыхает в Греции, хотя заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка заявил, что Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий "должны показать результат за 3 месяца, иначе будут сделаны выводы".\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Его видели в Греции на одном из курортов", - сказал он.\r\nПо его словам, директор НАБУ отдыхает в отеле Karidi beach apartments.\r\nСобеседник не сообщил, как долго Сытник уже находится в отпуске.\r\nПресс-служба НАБУ не подтвердила Українським Новинам, что Сытник находится в Греции, однако сообщила, что он действительно находится в отпуске.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский требует от САП и НАБУ результатов громких расследований в течение 3 месяцев.\r\nИсточниик сообщил, что до выборов громких задержаний НАБУ и САП не будет.\r\nРанее ГПУ допросила Сытника о том, как он отдыхал в Ровенской области и не заплатил за это.