"Слуга народа" намерен обнародовать фамилии своих мажоритарщиков до 20 июня

Партия "Слуга народа" намерена обнародовать фамилии своих кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам до 20 июня.

Об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы читателей издания "КП в Украине", передают Українськi Новини.

"В ближайшие два дня мы это сделаем (обнародуем фамилии кандидатов)", - сказал он.

По его словам, список мажоритарных кандидатов в депутаты уже утвержден, но остаются технические вопросы, которые будут решены в ближайшие дни.

Как сообщали Українськi Новини, актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №31 от партии "Слуга народа" в Кривом Роге Днепропетровской области, журналист Александр Дубинский - по округу №94 в Киевской области.

Партия "Слуга народа" намерен выдвинуть 199 кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам на внеочередных выборах 21 июля.

Ранее был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа"

Согласно соцопросам, "Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".