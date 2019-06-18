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18 червня 2019, вівторок, 22:25 13
Вибори 2019-06-19T00:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" має намір оприлюднити прізвища своїх мажоритарників до 20 червня

"Слуга народу" має намір оприлюднити прізвища своїх мажоритарників до 20 червня

Партія "Слуга народу" має намір оприлюднити прізвища своїх кандидатів в депутати Верховної Ради в мажоритарних округах до 20 червня.

Про це повідомив голова партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання читачів видання "КП в Україні", передають Українські Новини.

"У найближчі два дні ми це зробимо (оприлюднимо прізвища кандидатів)", - сказав він.

За його словами, список мажоритарних кандидатів у депутати вже затверджено, але залишаються технічні питання, які будуть вирішені в найближчі дні.

Як повідомляли Українські Новини, актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков балотується у Верховну Раду у мажоритарному окрузі №31 від партії "Слуга народу" у Кривому Розі Дніпропетровської області, журналіст Олександр Дубинський - в окрузі №94 в Київській області.

Партія "Слуга народу" має намір висунути 199 кандидатів у депутати Верховної Ради в мажоритарних округах на позачергових виборах 21 липня.

Раніше був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу"

Згідно з соцопитуваннями, "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".

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