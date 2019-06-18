"Слуга народу" має намір оприлюднити прізвища своїх мажоритарників до 20 червня

Партія "Слуга народу" має намір оприлюднити прізвища своїх кандидатів в депутати Верховної Ради в мажоритарних округах до 20 червня.

Про це повідомив голова партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання читачів видання "КП в Україні", передають Українські Новини.

"У найближчі два дні ми це зробимо (оприлюднимо прізвища кандидатів)", - сказав він.

За його словами, список мажоритарних кандидатів у депутати вже затверджено, але залишаються технічні питання, які будуть вирішені в найближчі дні.

Як повідомляли Українські Новини, актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков балотується у Верховну Раду у мажоритарному окрузі №31 від партії "Слуга народу" у Кривому Розі Дніпропетровської області, журналіст Олександр Дубинський - в окрузі №94 в Київській області.

Партія "Слуга народу" має намір висунути 199 кандидатів у депутати Верховної Ради в мажоритарних округах на позачергових виборах 21 липня.

Раніше був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу"

Згідно з соцопитуваннями, "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".