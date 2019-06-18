У НБУ розповіли про травневий заробіток банків

У травні платоспроможні банки отримали 5,3 млрд гривень чистого прибутку, поки за цей же місяць кредитування економіки скоротилося на 1,8%.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"На сьогодні банківський сектор рекордно прибутковий. За 5 місяців 2019 чистий прибуток банків становив 23,4 млрд гривень (+ 83% г/г). Високі прибутки обумовлені розвитком роздрібного кредитування, а також стрімким зростанням попиту на банківські послуги, що гарантує високі комісійні доходи", - сказано в ньому.

Зазначається, що короткострокові ризики для прибутковості незначні, проте банки повинні консервативно підходити до середньострокового планування і передбачати, що в майбутньому прибутковість знизиться.

Банки також повинні використовувати високі прибутки на формування запасу капіталу.

У найближчі роки, як зазначає НБУ, вимоги до капіталу будуть істотно підвищуватися: потрібно буде формувати буфери консервації та системної важливості (для системно важливих банків), а також покривати капіталом операційний і ринковий ризики (на сьогодні тільки кредитний ризик).

Це особливо важливо для державних банків, які наразі виконують нормативи капіталу лише з невеликим запасом.

"Зараз вони зобов'язані перерахувати 90% торішнього прибутку на виплату дивідендів, однак Національний банк переконаний, що доцільніше спрямувати частину прибутку на збільшення капіталу для виконання нових вимог у майбутньому", - наголосив НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, минулого тижня НБУ лише купував валюту на міжбанку. Крім того, інфляція в травні перевищила прогноз НБУ.

Тим часом населення гривневі депозити переводить у валютні.