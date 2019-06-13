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13 июня 2019, четверг, 10:37 67
Финансы 2019-06-13T10:45:53+03:00
Українські Новини
В мае кредитование экономики сократились на 1,8%

В мае кредитование экономики сократились на 1,8%

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократился на 1,8% с 1 046,8 млрд гривен по состоянию на 1 мая до 1 027,9 млрд гривен на 1 июня.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года объем кредитов экономике сократился на 4,2% с 1 073,1 млрд гривен.

Гривневые кредиты юрлицам за май сократились на 4,1% с 468,3 млрд гривен до 449,2 млрд гривен.

Кредиты бизнесу в иностранной валюте сократились на 0,7% с 376,5 млрд гривен на 1 мая до 373,8 млрд гривен на 1 июня.

Кредиты населению за май выросли на 1,5% до 202,2 млрд гривен.

Процентные ставки в мае по гривневым кредитам для бизнеса снизились на 0,1 п.п. до 18,1%, для населения увеличились на 2,2 п.п. до уровня 33,4%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса сократились на 0,1 п.п. до 5,3%.

В 2018 году объем кредитов экономике увеличился на 5,9% с 1 016,7 млрд гривен.

В 2017 году кредиты банков экономике увеличились на 1,8% с 998,7 млрд гривен.

За 2016 год кредиты банков экономике выросли на 2,1% с 981,62 млрд гривен до 1 002,4 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-марте текущего года доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 5 п.п. до 50%.

Условиями получения следующего транша макрофинансовой помощи является принятие среднесрочного плана реформирования Таможенной и Налоговой служб и автоматическая проверка е-деклараций.

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