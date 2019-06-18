Зеленский призывает сторонников снятия санкций с России посетить Донбасс и Крым

Президент Владимир Зеленский призывает сторонников снятия санкций с России посетить оккупированный Донбасс и аннексированный Крым.\r\nОб этом он сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, передают Українськi Новини.\r\n"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю посетить Донбасс и убедиться сколько несчастья принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал он.\r\nЗеленский назвал санкции единственным мирным инструментом, способным принести мир.\r\n"Я знаю о призывах отдельных политиков и представителей большого бизнеса Германии об отмене санкций и восстановлении деловой активности с Россией. Пользуясь этим моментом, хочу обратиться сейчас к ним. Мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение ежедневно. Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили помочь нам. Но это единственный бескровный путь восстановления мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца", - сказал глава государства.\r\nОн также сообщил, что в ходе встречи с Меркель обсудил вопросы достижения мира на Донбассе, освобождения пленных военных моряков и других незаконно удерживаемых в российских тюрьмах украинцев.\r\nКроме того, Зеленский и Меркель обсудили сотрудничество Украины и Германии в ООН и других международных организациях, а также вопрос двустороннего торгово-экономического сотрудничества, украинских реформ и инвестиционного климата.\r\n"Я попросил госпожу Меркель о поддержке европейских и евроатлантических стремлений Украины", - сказал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский анонсировал, что встреча в "нормандском формате" пройдет в июле.\r\nРанее Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече.\r\nУ Путина уже ответили на заявление Зеленского о первых словах российскому Президенту.