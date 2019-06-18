Зеленский призывает сторонников снятия санкций с России посетить Донбасс и Крым

Президент Владимир Зеленский призывает сторонников снятия санкций с России посетить оккупированный Донбасс и аннексированный Крым.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, передают Українськi Новини.

"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю посетить Донбасс и убедиться сколько несчастья принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал он.

Зеленский назвал санкции единственным мирным инструментом, способным принести мир.

"Я знаю о призывах отдельных политиков и представителей большого бизнеса Германии об отмене санкций и восстановлении деловой активности с Россией. Пользуясь этим моментом, хочу обратиться сейчас к ним. Мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение ежедневно. Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили помочь нам. Но это единственный бескровный путь восстановления мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца", - сказал глава государства.

Он также сообщил, что в ходе встречи с Меркель обсудил вопросы достижения мира на Донбассе, освобождения пленных военных моряков и других незаконно удерживаемых в российских тюрьмах украинцев.

Кроме того, Зеленский и Меркель обсудили сотрудничество Украины и Германии в ООН и других международных организациях, а также вопрос двустороннего торгово-экономического сотрудничества, украинских реформ и инвестиционного климата.

"Я попросил госпожу Меркель о поддержке европейских и евроатлантических стремлений Украины", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский анонсировал, что встреча в "нормандском формате" пройдет в июле.

Ранее Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече.

У Путина уже ответили на заявление Зеленского о первых словах российскому Президенту.