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18 июня 2019, вторник, 15:19 597
Политика мира 2019-06-18T15:19:20+03:00
Українські Новини
В ответ на заявление Зеленского Песков заявил, что Путин всегда начинает с правильных фраз

В ответ на заявление Зеленского Песков заявил, что Путин всегда начинает с правильных фраз

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предложение президента Украины Зеленского по поводу начала диалога между Россией и Украиной. Об этом передает Интерфакс-Россия.

Представитель Кремля заметил, что по Крыму обсуждать сторонам уже нечего. Так он прокомментировал выбранные президентом Зеленским темы для разговора с президентом России, отметив, что Владимир Путин всегда начинает общение с правильных фраз.

"Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса", - констатировал Песков.

Ранее во вторник президент Зеленский заявил, что его общение с президентом России могло бы начаться с фразы: "Донбасс и Крым - это Украина". Он подчеркнул, что надеется на возвращение полуострова под контроль Киева. По его мнению, санкционное давление на Россию необходимо усилить.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июня минский процесс был перезапущен. Украина считает, что заседание впервые прошло конструктивно.

Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече.

Тем временем Украина и Франция готовят встречу в нормандском формате.

Больше новостей о: Дмитрий Песков Владимир Зеленский Владимир Путин Украина-РФ

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