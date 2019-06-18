В ответ на заявление Зеленского Песков заявил, что Путин всегда начинает с правильных фраз

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предложение президента Украины Зеленского по поводу начала диалога между Россией и Украиной. Об этом передает Интерфакс-Россия.\r\nПредставитель Кремля заметил, что по Крыму обсуждать сторонам уже нечего. Так он прокомментировал выбранные президентом Зеленским темы для разговора с президентом России, отметив, что Владимир Путин всегда начинает общение с правильных фраз.\r\n"Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса", - констатировал Песков.\r\nРанее во вторник президент Зеленский заявил, что его общение с президентом России могло бы начаться с фразы: "Донбасс и Крым - это Украина". Он подчеркнул, что надеется на возвращение полуострова под контроль Киева. По его мнению, санкционное давление на Россию необходимо усилить.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 5 июня минский процесс был перезапущен. Украина считает, что заседание впервые прошло конструктивно.\r\nЗеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече.\r\nТем временем Украина и Франция готовят встречу в нормандском формате.